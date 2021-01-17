ثقافي / برعاية سمو أمير مكة المكرمة.. عقد ندوة "المملكة المستقبل في ضوء تطلُّعات وإستراتيجيات الملك سلمان" الأربعاء المقبل



مكة المكرمة 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، تعقد جامعة أم القرى ممثَّلةً في كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة بالتنسيق مع دارة الملك عبدالعزيز الأربعاء المقبل، ندوة "المملكة المستقبل في ضوء تطلُّعات وإستراتيجيات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

وأكد رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب, أهمية كرسيِّ الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة , في دعم الدراسات التاريخيَّة المتعلِّقة بمكة المكرمة والمشاعر المقدَّسة، وتوثيق جهود خادم الحرمين الشريفين في خدمة التاريخ الوطنيِّ والإسلاميِّ، لافتًا النظر إلى أن الهدف من إنشاء الكرسيِّ يرتكَّز على مكونين مُهمَّينِ هما: مكة وسلمان اللذان أضفيا تميُّزًا في الدراسات المقدَّمة، وكانا معينا ثريا للأبحاث النوعية، وريادةً تتشَّرف بها جامعة أم القرى.

بدوره بيَّنَ أستاذ الكرسيِّ الدكتور عبدالله الشريف, أن الندوة ستحظى بمشاركة معالي المستشار في الديوان الملكي الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري، كما يطرح معالي نائب رئيس مجلس الشورى سابقًا الدكتور عبدالله المعطاني ورقة تستعرض تاريخ المملكة العربية

// انتهى //

15:41ت م

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مكة المكرمة 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، تعقد جامعة أم القرى ممثَّلةً في كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة بالتنسيق مع دارة الملك عبدالعزيز الأربعاء المقبل، ندوة "المملكة المستقبل في ضوء تطلُّعات وإستراتيجيات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".وأكد رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب, أهمية كرسيِّ الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة , في دعم الدراسات التاريخيَّة المتعلِّقة بمكة المكرمة والمشاعر المقدَّسة، وتوثيق جهود خادم الحرمين الشريفين في خدمة التاريخ الوطنيِّ والإسلاميِّ، لافتًا النظر إلى أن الهدف من إنشاء الكرسيِّ يرتكَّز على مكونين مُهمَّينِ هما: مكة وسلمان اللذان أضفيا تميُّزًا في الدراسات المقدَّمة، وكانا معينا ثريا للأبحاث النوعية، وريادةً تتشَّرف بها جامعة أم القرى.بدوره بيَّنَ أستاذ الكرسيِّ الدكتور عبدالله الشريف, أن الندوة ستحظى بمشاركة معالي المستشار في الديوان الملكي الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري، كما يطرح معالي نائب رئيس مجلس الشورى سابقًا الدكتور عبدالله المعطاني ورقة تستعرض تاريخ المملكة العربية السعودية العريق والواقع الزاهر والمستقبل المأمول، فيما سيتحدث عضو مجلس الشورى، أستاذ التاريخ في جامعة الملك سعود سابقًا الدكتور أحمد الزيلعي في ورقته عن ملامح تطلُّعات وإستراتيجيات الملك سلمان، وأثر سياساته الحكيمة وخبرته في بناء المستقبل، ويستقرئ أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والعلاقات الدولية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن العرابي دور رؤية المملكة 2030 في استشراف وبناء مملكة المستقبل.// انتهى //15:41ت م0083

كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / برعاية سمو أمير مكة المكرمة.. عقد ندوة "المملكة المستقبل في ضوء تطلُّعات وإستراتيجيات الملك سلمان" الأربعاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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