السعودية اليوم / الجامعة الإلكترونية تطلق برنامج الإرشاد الأكاديمي الطلابي



الرياض 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

أطلقت الجامعة

وتهدف الجامعة إلى تقديم خدمات إرشادية لطلبة الجامعة بما يتوافق مع احتياجاتهم وبما يسهم في تنمية مهاراتهم التي تعينهم على تحقيق أهدافهم العلمية, ويتم تقديمها للطلبة من قبل نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن طريق الاستفادة التكاملية من المنصات الرقمية الحديثة المتوفرة بالجامعة سعيًا لإثراء التجربة الجامعية للطلبة وتماشيًا مع توجيهات قيادة الجامعة ومتطلبات الاعتماد الأكاديمي والتعليم العالي تجاه تحقيق رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

15:33ت م

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الرياض 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسأطلقت الجامعة السعودية الإلكترونية مع بداية الفصل الدراسي الحالي برنامج الإرشاد الأكاديمي الطلابي لجميع المراحل الدراسية بالجامعة: السنة الأولى المشتركة والبكالوريوس والماجستير بجميع الكليات بفروع الجامعة على مستوى المملكة.وتهدف الجامعة إلى تقديم خدمات إرشادية لطلبة الجامعة بما يتوافق مع احتياجاتهم وبما يسهم في تنمية مهاراتهم التي تعينهم على تحقيق أهدافهم العلمية, ويتم تقديمها للطلبة من قبل نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن طريق الاستفادة التكاملية من المنصات الرقمية الحديثة المتوفرة بالجامعة سعيًا لإثراء التجربة الجامعية للطلبة وتماشيًا مع توجيهات قيادة الجامعة ومتطلبات الاعتماد الأكاديمي والتعليم العالي تجاه تحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //15:33ت م0081

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