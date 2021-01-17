شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الالتزام بالإجراءات وأخذ اللقاح.. سلاح العودة للحياة الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - 176 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 146

قال متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي بأن اللقاح هو المفتاح والسلاح القوي الذي سيجعلنا في أمن صحي، وتم إعطاء 295.530 جرعة من اللقاح ولم يرصد أي أعراض جانبية غير متوقعة حتى الآن.

وأوضح العبدالعالي أن الدراسات لاتزال جارية حول آثار اللقاح للمرأة الحامل ومن هم دون الـ18.

وذكر أن أهلية الحصول على اللقاح في المملكة ستكون أولاً للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي.

فيما أعلنت وزارة الصحة تسجيل (176) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (5) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (146) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (356,687) حالة