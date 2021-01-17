فيديو سناب الداخلية .. ضبط مطلقي النار في بيشة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

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بث سناب الداخلية مقطع فيديو أكد فيه أنه تم القبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو يطلقون النار في بيشة.

تفاصيل مقطع سناب الداخلية

وقالت الداخلية إنه إشارة إلى أحد مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر قيام مجموعة من الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية في مخالفة للأنظمة والتعليمات التي تجرم ذلك، معرضين أمن وسلامة الآخرين للخطر، وتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت شرطة منطقة عسير من القبض على المتورطين بعد تحديد هويتهم وجارٍ عرضهم على النيابة العامة.