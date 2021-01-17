ما الفرق بين سامسونج جالاكسي S21 وS20 ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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من المتوقع أن يكون سامسونج جالاكسي S21 أحد أفضل الهواتف لعام 2021 وهو يأتي خلفًا لسامسونج جالاكسي S20، وإليك الميزات الجديدة وتلك التي تم التخلي عنها في الطراز الجديد ومقارنة بين الهاتفين.

مقارنة بين سعر سامسونج جالاكسي S21 وS20

جاء هاتف S20 مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت، بسعر 999 دولارًا (3200 ريال)، وفي بعض المناطق، كان إصدار الهاتف 4G فقط هو المتاح.

ويبدو أن S21 يأتي بأسعار أقل تكلفة إذ يكلف 799 دولارًا وتحصل على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من التخزين، ولا يوجد منه إصدار 4G، وبالتأكيد، لا يزال هاتف S21 مكلفًا لكنه أقل من سابقه.

مقارنة بين التصميم

لا يأتي S21 بإعادة تصميم ضخمة لكن الاختلاف الوحيد المرئي هو وحدة الكاميرا ذات المظهر المختلف قليلاً، وهناك تغيير ثانٍ لا تظهره الصور، وهو الاختلاف بين المادة المستخدمة في الخلف، حيث يأتي S20 بظهر زجاجي، أما الجزء الخلفي من S21 فهو مصنوع من مادة الجلاستيك Glasstic، أو البلاستيك الذي يُقصد به أن يكون أقرب إلى الزجاج، وهذه المادة أرخص لكنها لا تبدو فاخرة مثل الزجاج، إلا أنها أكثر متانة.

وبصرف النظر عن تلك التحديثات، يأتي كلا الهاتفين مع منافذ USB-C ، بالإضافة إلى زر التشغيل وأزرار الصوت المثبتة على جوانب الهواتف لكن لا يوجد مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

وكان S20 متاحًا بثلاثة ألوان: الأزرق والوردي والرمادي، أما الـ S21 يأتي أيضًا باللون الأبيض والبنفسجي ونوع مختلف قليلًا من اللون الوردي.

مقارنة بين شاشة الهاتفين

شاشة سامسونج جالاكسي S21 هي في الواقع نسخة أقل من S20، ويحتوي كلا الهاتفين على شاشات مقاس 6.2 بوصة، والكاميرا تبدو كثقب في الأعلى، ومعدلات تحديث 120 هرتز، و HDR10 + ومكان لبصمة الإصبع على الشاشة، ومع ذلك، فإن دقة S21 أقل من دقة S20.

وفي حين أن دقة شاشة سامسونج جالاكسي S20 كانت 1440 × 3200 ، أو Quad HD ، فإن Galaxy S21 هو 1080 × 2400 فقط، أو Full HD +.

الكاميرات

على الورق، يبدو أن سامسونج جالاكسي S21 يأتي بكاميرات متطابقة مع S20، بوحدة رئيسية بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى تليفوتوغرافي 64 ميجابكسل وعدسة نطاق عريض بدقة 12 ميجابكسل، والمستشعرات والعدسات متشابهة، كما يتميز كلا الهاتفين أيضًا بكاميرات أمامية بدقة 10 ميجابكسل.

من جهة أخرى، فإن التغييرات مع S21 تأتي عن طريق أوضاع الكاميرا حيث جلب بعض الترقيات لتلك التي رأيناها في S20، خاصة عند تصوير الفيديو، حيث يتيح لك تسجيل الفيديو من جميع العدسات الخلفية الثلاثة في وقت واحد، ويمكنك التنقل بينها عندما تريد، وهناك أيضًا وضع الـ Vlogger View حيث يمكنك فيه تسجيل الفيديو من الكاميرات الأمامية والخلفية في وقت واحد.

كما شهد الطراز الجديد تحسنًا في الذكاء الاصطناعي والتركيز الشديد عند التسجيل البطيء من أجل التقاط صور رائعة، وما لم تكن نحبًا لأوضاع الكاميرا الجديدة أو لا تجدها جذابة، فقد لا تجد تجربة التصوير مع سامسونج جالاكسي S21 مختلفة عن S20.

الميزات والمواصفات

فيما يتعلق بالبرمجيات، جاء سامسونج جالاكسي S20 بنظام التشغيل أندرويد 10، لكن S21 يأتي بأندرويد 11، ومع ذلك، يحتوي كلاهما على واجهة مستخدم واحدة من سامسونج.

أما عن المعالج، يستخدم S20 معالج Exynos 990 في أوروبا وآسيا، و Qualcomm’s Snapdragon 865 في أماكن أخرى، أما S21 يستخدم Exynos 2100 في أوروبا وآسيا و Snapdragon 888 في أي مكان آخر.

وأخيرًا فإن كلا الإصدارين متساويان تقريبًا من حيث قوة المعالجة وكفاءة البطارية.