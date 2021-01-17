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20502 مخالفة لـ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال أسبوع

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

20502 مخالفة لـ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال أسبوع

متابعات الخليج 365 - واس

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‏بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كوفيد -19، خلال الفترة من 26 / 5 / 1442هـ حتى 3 / 6 / 1442هـ، (20502) مخالفة.

إحصائيات مخالفة الإجراءات الاحترازية

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (7422) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (2822)، ثم القصيم بـ (2178)، والشرقية بـ (2132)، فالمدينة المنورة بـ (1898)، والجوف بـ (1354)، فالباحة بـ (897)، وتبوك (477)، وحائل (427) وعسير (367)، والحدود الشمالية (272)، ثم جازان بـ (123) ونجران (84).

ضرورة التقيد بالاحترازات

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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