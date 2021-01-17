المراعي تحصد أكثر من 12 جائزة وتصنيفًا خلال العام 2020

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حصدت المراعي خلال العام ٢٠٢٠ أكثر من ١٢ جائزة وتصنيفًا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في مختلف المجالات المالية والإدارية والتسويقية والجودة والسلامة ورضا المستهلك والاستدامة؛ لتعزز بذلك التزامها نحو شعارها الراسخ “جودة تستحق الثقة”.

حصيلة جوائز المراعي

وتنوعت حصيلة جوائز المراعي خلال العام فتصدرت ٦ تصنيفات أغلبها في مجال قياس رضا المستهلك والصورة الذهنية للشركة، فيما فازت بـ ٦ جوائز محلية وإقليمية وعالمية.

وقال عبدالله ناصر العتيبي، رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة: “عامًا بعد عام ترسخ المراعي مكانتها الرائدة وتؤكد جدارتها بثقة الناس والتزامها القوي نحو شعارها “جودة تستحق الثقة”، وأضاف: “نسعد بجميع الجوائز التي نحصل عليها، إلا إن أكثر ما يسعدنا في المراعي هو اعتلاؤنا للتصنيفات التي تعبر عن رأي المستهلك في منتجاتنا وتقيس مدى رضاه عما نقدمه”.

جوائز سنوية متعددة

وتحصد المراعي سنويًا العديد من الجوائز والتصنيفات المعتبرة محليًا وعالميًا، ويمكنك مطالعة جميع التقديرات التي حققتها المراعي على مر السنوات عبر الرابط التالي: https://www.almarai.com/awards-and-recognitions

