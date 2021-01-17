وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442هـ: خطوات ورابط التقديم على أبشر توظيف

تقدم منصة أبشر توظيف طريقة التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء للتعيين لعام 1442هـ، البحث عن وظائف نسائية يرتفع يوم بعد يوم بالمملكة العربية السعودية، ولذلك أطلقت المملكة منصة أبشر التي بدأت تساعد في عملية التوظیف خصوصًا للوظائف التابعة إلى وزارة الداخلیة،، ولهذا يبدأ التقديم على بوابة أبشر توظيف وهذا ما سنوضحه فيما يلي من سطور مع توضيح كافة الشروط المطلوبة للقبول في هذه الوظيفة.

موعد التقديم على وظائف مكافحة المخدرات

ببدأ تلقي طلبات التقديم للحصول على وظائف مكافحة المخدرات، للنساء لعام 1442هـ، المُعلن عنھا من قبل في تاريخ سابق، الصادر من قبل الإدارة العامة ليتم التسجیل والقبول بالوظائف التابعة للشئون العسكرية في وزارة الداخلیة بالمملكة، التي أعلنت وظائف خالية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وظائف نسائية فقط برتبة جندي، يتم التقدم لها تحقيقًا لمجموعة شروط التي يجب توافرھا بالسيدة المتقدمة.

أبشر توظیف للتقديم على وظائف شاغرة نسائية بإدارة مكافحة المخدرات

يبدأ التقديم عبر أبشر في الفترة الممتدة من الیوم الاحد الموافق 17 ـ 1 ـ 2021م من تمام الساعة العاشرة صباحًا

وتستمر التقديم للساعة العاشرة صباحًا في يوم الخمیس القادم الموافق الـ 21 من شهر يناير 2021م..

الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف مكافحة المخدرات في بوابة أبشر

1 ـ يجب أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والجنسية

2 ـ يجب ألا تكن متزوجة من شخص ليس سعودي الحنسية والأصل

3 ـ يجب أن يكون لديها الشهادات والمؤھلات العلمیة المطلوبة للوظيفة المتقدمة لها

4 ـ أما لو كان مؤهل السيدة حصلت عليه من خارج المملكة السعودية إذن يجب عليها الحصول على شهادة معادلة للشھادات والمؤهلات

5 ـ يجب ألا يكن سبق لها التوظيف والتعيين من قبل في أية من الوظائف العسكرية.

6 ـ لابد وأن يتناسب طولها مع وزنها بالمعدلات القياسية العالمية

7 ـ يجب أن يكون لديها بطاقة ھوية وطنیة سارية المفعول إلى تاريخ موعد التقديم للحصول على وظائف مكافحة المخدرات، النسائية

8ـ يجب أن يكن لديها شهادة بحسن السیر والسلوك

9ـ لابد من حصول المتقدمة على مؤهل الشھادة الثانوية أو شهادة ما تعادلھا

رابط وخطوات التقديم على بوابة أبشر توظيف