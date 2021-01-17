الاستعلام عن الأسماء المقبولين في حساب المواطن، من الأمور التي زادت عليها عمليات البحث الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية، رغبة من الأفراد في كيفية معرفة المستحقين لدعم برنامج حساب المواطن الذي خصصته السلطات لمساعدة المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض والمتضررين من القرارات الاقتصادية الإصلاحية.

ويقدم موقع حساب المواطن الكثير من الخدمات الإلكترونية بجانب الاستعلام عن أسماء المقبولين مثل خدمة الاعتراض علي الأهلية والاعتراض علي الاستحقاق وإمكانية إضافة مواليد جدد علي الحساب وحذف أخرين وغيرها من الخدمات.

ونتعرف في التقرير التالي عن طريقة الاستعلام عن نتيجة المقبولين في حساب المواطن، وأهداف حساب المواطن، والاستعلام عن حساب المواطن وموعد إيداع حساب المواطن وغيرها من المعلومات.

أهداف برنامج حساب المواطن

أطلقت السلطات السعودية، برنامج حساب المواطن مع نهاية عام 2017، لتقديم لدعم للمواطنين أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط للمحافظة علي مستويات العيش الكريم لجميع أفراد المجتمع الذين تنتطبق عليهم الشروط مثل الإقامة داخل حدود المملكة العربية السعودية وأن يكون هؤلاء الأشخاص سعوديون الجنسية بالإضافة إلي أبناء السعوديات وأزواجهن وحاملي بطاقات التنقل ويهدف برنامج حساب المواطن حسب الجهات المسؤولة في المملكة إلي التالي:

المحافظة علي المستويات المعيشية للأفراد: أطلقت السلطات السعودية العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والمبادرات في الآونة الأخيرة، ويهدف حساب المواطن علي حماية أصحاب الدخل المتوسط والمحدود من نتائج هذه الإصلاحات.

ترشيد الاستهلاك: يسعي برنامج حساب المواطن إلي ترشيد استهلاك مصادر الطاقة والمياه وذلك من خلال رفع الدعم عن هذه المصادر وتعويض الأفراد بالدعم المالي للمستحقين.

زيادة كفاءة الدعم: تسعي السلطات السعودية لرفع كفاءة الدعم الحكومي في المملكة وذلك عبر توجيهه إلي المستحقين دون غيرهم من أصحاب الدخل المرتفع أو الأشخاص المقيمين من غير المواطنين أو المواطنين الذي يقيمون خارج المملكة.

الاستعلام عن اسماء المقبولين في حساب المواطن برقم الهوية 1442

أتاح برنامج حساب المواطن إمكانية معرفة جميع اسماء المقبولين في الحساب بشكل إلكتروني دون الذهاب إلي فرع من الفروع لتوفير الوقت والجهد عليهم عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول علي الموقع الإلكتروني لحساب المواطن والضغط علي أيقونة الدخول الموجودة بالواجهة الرئيسية. إدخال رقم الهوية وكلمة المرور ومن ثم يتم الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول الموجودة باللون الأزرق. الضغط علي أيقونة دراسة الأهلية الموجودة بالقائمة الرئيسية. الإطلاع علي حالة الأهلية الخاصة بالمواطن ومعرفة كافة التفاصيل المطلوبة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

أتاحت السلطات السعودية، إمكانية التسجيل في حساب المواطن بشكل إلكتروني وذلك عبر إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي الموقع الإلكتروني لحساب المواطن بشكل مباشر والضغط علي تسجيل الدخول من الجزء العلوي.

إتباع التعليمات من أجل استكمال التسجيل الجديد، والانتقال إلي الواجهة الرئيسية للحساب.

الضغط علي أيقونة تفاصيل الطلب بعد الانتهاء من تسجيل الدخول ومن ثم يتم الضغط علي البيانات العامة وملء التفاصيل المطلوبة.

بعد الانتهاء من إضافة التفاصيل يتم الضغط علي التالي ومن ثم رفع المرفقات المطلوبة والضغط علي التالي مرة أخري.

الموافقة علي الإقرار ويتم تقديم الطلب.

طرق استعلام حساب المواطن 1442

وفر برنامج حساب المواطن، للأفراد المستفيدون، إمكانية الاستعلام عن جميع الاستفسارات والأسئلة وذلك من خلال أداة صوتك مسموع التي يقدمها الموقع الرسمي للبرنامج، ويمكن التواصل أيضا تليفونيا عبر الاتصال علي الرقم الخاص بالبرنامج وهو 19912، ويمكن الاستعلام عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن بشكل إلكتروني عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول علي الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن بشكل مباشر, من القائمة الرئيسية يتم الضغط علي دراسة الأهلية. الاطلاع علي حالة الأهلية والتحقق من قبول الأهلية من عدمه .

موعد إيداع حساب المواطن

تعمل السلطات السعودية، علي إيداع دعم حساب المواطن للأشخاص المستحقين شهريا، وذلك في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتأخر يوما في حالة وافق العاشر من الشهر يوم السبت، وفي حالة إذا وافق يوم الجمعة يتقدم يوما بحيث يتم صرفه الخميس، وفي كل الأحوال يتم الإعلان عن تحويل الدفعات فوريا من خلال الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن علي تويتر.