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خلال أسبوع.. «الداخلية»: 20.502 مخالفة للإجراءات الاحترازية من «كورونا»

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جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الداخلية أنه تم رصد 20.502 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا «كوفيد-19»، وذلك خلال أسبوع واحد، في الفترة من 1442/5/26 إلى 1442/6/3.

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (7422) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(2871)، ثم منطقة القصيم بـ(2178)، ثم المنطقة الشرقية بـ(2132)، والمدينة المنورة بـ(1898)، فمنطقة الجوف (1354)، ومنطقة الباحة بـ(897)، وتبوك بـ(477)، وحائل (427)، وعسير (367)، والحدود الشمالية (272)، ثم جازان بـ(123)، ونجران بـ(84).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذأ الشأن.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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