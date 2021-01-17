- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم التجارة تحجب متجرين إلكترونيين خالفا نظام التجارة الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أنه سيتم ضبط المخالفات وفق نظام التجارة الإلكترونية، ومتابعة تسليم الطلبات المتأخرة للمستهلكين.
التجارة تحجب متجرين إلكترونيين خالفا نظام التجارة الإلكترونية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة حجبت متجرين إلكترونيين خالفا نظام التجارة الإلكترونية.
ونشر المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين تفاصيل حجب المتجرين كالتالي:
مخالفة الأول: تأخير تسليم 329 طلب شراء بقيمة 700 ألف ريال.
مخالفة الثاني: تقديم عروض وهمية على أجهزة الهواتف الذكية.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أنه سيتم ضبط المخالفات وفق نظام التجارة الإلكترونية، ومتابعة تسليم الطلبات المتأخرة للمستهلكين.