الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

عبدالله الحسين يودّع واس بعد 41 عامًا من الإنجاز والتطوير والإبداع

متابعات الخليج 365 - الرياض

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غادر معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله فهد الحسين العمل في الوكالة، بعد قرابة 41 عامًا من العمل والإبداع والإنجاز والتطوير.

وساهم الحسين في تطوير وكالة الأنباء السعودية والارتقاء بها، من خلال تكنولوجيا الاتصال وتطوير مهارات العمل الصحفي والإخباري لمنسوبي الوكالة، لتنافس الوكالات العالمية والدولية في الجودة والسرعة والإنجاز.

رحلة عمل وكفاح

يذكر أن معالي عبدالله فهد الحسين التحق بالعمل بوزارة الثقافة والإعلام عام 1402 هـ، وتولى منصب مدير عام الأخبار بالوكالة السعودية منذ 20/ 9 /1420هـ، حتى 21/ 4 /1429 هـ.

ثم عمل الحسين مديرًا عامًا مكلفًا للوكالة، وصدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعيينه مديرًا عامًا لوكالة الأنباء السعودية بالمرتبة الخامسة عشرة بتاريخ 23/ 10 /1430هـ.

تولي رئاسة واس

وفي عام 1434هـ، صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسًا لهيئة وكالة الأنباء السعودية بالمرتبة الممتازة.

وشارك عبدالله فهد الحسين أيضًا في تغطية الزيارات والجولات والنشاطات الرسمية والاستقبالات الملكية داخل المملكة وخارجها.

وشغل منصب رئيس وعضو في بعض اللجان التنظيمية والتطويرية بوزارة الثقافة والإعلام، وشارك في اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية، واجتماعات مسؤولي الوكالات بدول مجلس التعاون الخليجي، واجتماعات المؤتمر الدولي الثالث لوكالات الأنباء بالأرجنتين، وتغطية مؤتمرات القمم الخليجية، والمؤتمرات العربية.

وكان عبدالله فهد الحسين عضوًا بارزًا وفاعلًا في الوفود الرسمية لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، في عددٍ من الزيارات الخارجية والمؤتمرات.

شكراً أبها فهد

وقال الإعلامي عبدالله الحربي مستذكرًا إنجازات الحسين ودوره في الارتقاء بوكالة الأنباء السعودية “واس”: “ترجل فارس الإعلام السعودي.. معالي الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، رئيس وكالة الأنباء السعودية، رحلة إعلامية امتدت لعقود حمل أمانة السياسة الإعلامية للمملكة باقتدار مخلصًا وفيًا للوطن والقيادة، ابتسمنا لابتسامته، تفاعلنا مع توجيهاته عايشناه في الأمل والألم والبشائر والنذر.. شكرا أبا فهد..”.

وقال خالد فهد الحسين مستشار إعلامي: “ودّع معالي عبد الله فهد الحسين كرسي منظومة العمل” المنصة الإخبارية (واس) بعد مشوار (41) عامًا أحدث فيها نقلة نوعية في المسار الإخباري الرسمي، من خلال تكنولوجيا الاتصال والكوادر الوطنية والتي أسهمت في تطوير الأداء الإخباري ومنافسة لوكالات الأنباء العالمية من خلال مشوار حافل بالعطاء.

وقال الإعلامي جابر القرني: “أنعم وأكرم بمعالي الأستاذ القدير عبدالله الحسين، تعاملت معه منذ سنوات طويلة ولم أجد إلا الرقي والتهذيب والمهنية العالية، مدرسة ومرجع كبير وقامة إعلامية وطنية خدمت الوطن وقيادته بكل إخلاص طوال أربعة عقود، يستحق العزيز أبو فهد التكريم والتقدير والاحتفاء”.

وقال الإعلامي مهند سليمان النعيمي: “معالي الوالد والأخ والصديق والأستاذ عبدالله بن فهد الحسين رئيس وكالة الأنباء السعودية، القدوة المشرفة التي أفتخر أني تعلمت منها الكثير، عملت معك لأكثر من 7 سنوات وجدتك فيها السند والذخر، ومواقفك المشرفة معي ستظل حاضرة دائمًا.. كفيت ووفيت وأسأل الله لك التوفيق والصحة والعافية”.



