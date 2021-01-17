لليوم الثاني.. القريات تسجل أدنى حرارة في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

متابعات الخليج 365 - القريات

كشف المركز الوطني للأرصاد (NCM)، اليوم الأحد، عن المدينة التي سجلت أدنى درجة حرارة في السعودية.

وقال المركز، عبر حسابه في “تويتر”: إن القريات سجلت لليوم الثاني أدنى درجة حرارة في المملكة (١) درجة مئوية.

وكان المركز الوطني لـ الأرصاد، قد توقع في تقريره عن طقس اليوم، سماء غائمة جزئيًّا ونشاطًا في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

كما توقع المركز، تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

ومن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 30 درجة مئوية في مكة المكرمة وجازان، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 3 درجات مئوية في طريف.

