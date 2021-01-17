توضيح من صحة الشمالية بشأن رصد مخالفات الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية

أكدت صحة منطقة الحدود الشمالية، أن جميع مخالفات الإجراءات الاحترازية والوقائية في خرائط سناب “شات الحدود الشمالية” يتم رصدها من قبل فريق مختص.

وقالت صحة لشمالية، في بيان لها عبر “تويتر”: “نود التنبيه بأن جميع مخالفات الإجراءات الاحترازية والوقائية في خرائط #سناب_شات #الحدود_الشمالية يتم رصدها من قبل فريق مختص وإحالتها للجهة المعنية.

وأضافت صحة الشمالية “لذا نأمل من الجميع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الجميع إن شاء الله من كورونا المستجد.

