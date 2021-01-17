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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17
صور.. حريق يخلي فندقاً بالدمام
متابعات الخليج 365 - الدمام
باشرت فرق الدفاع المدني بالدمام، صباح اليوم الأحد، إخماد حريق اندلع في سقف فندق بالدور الثالث.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم إخلاء النزلاء احترازيًا لسلامتهم.
وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تمت السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات – ولله الحمد.