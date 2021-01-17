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شاهد بالصور.. متحف الغموض يحطّ رحاله في الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

شاهد بالصور.. متحف الغموض يحطّ رحاله في الرياض

عالم من الإثارة والتشويق والخدع البصرية ينتظرها زوار المتحف

متابعات الخليج 365 - الرياض

مواكبة لرؤية المملكة العربية 2030، الرامية إلى دعم مصادر التعلم والترفيه، وإعادة بلورة فكرتها، وتنويع فرص الاستثمار فيها، تم افتتاح في مدينة الرياض بشكل رسمي في تاريخ 14 يناير متحف الغموض العالمي الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وذلك في الرياض بارك.

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ويأتي متحف الغموض كتجربةٍ علميةٍ مُثيرة، لتخصّصه في الخدع البصرية والنظريات العلمية الفيزيائية، بالإضافة إلى احتوائه على ثمانين معرضاً يضم جملةً من الألعاب التعليمية والتفاعلية، والألغاز الذهنية الملائمة لكافة الفئات العمرية، والتي من شأنها التحفيز على التأمل والتفكير في أجواء تحفّها المتعة ويملؤها الشغف، تُقدم جميعها عبر مجموعةٍ من الصور المجسّمة والثلاثية الأبعاد، والغرف الخاصّة كغرفة المكعبات، وغرفة تحدي الجاذبية، والغرفة المقلوبة، يتمكن فيها مرتادي المتحف من التعرف على أساليب خداع العقل البشري، كما يتيح لزواره الفرصة لخوض تجارب حسية مختلفة تمكنّهم من لمس محتوياته والتعرف على فكرتها ومضمونها.

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وذكرت مديرة المتحف خديجة “أن يسعدنا ويشرفنا تقديم هذا الحدث العالمي في مدينة الرياض، حيث سيكون أول متحف من نوعه في المملكة والأكبر مساحة في الشرق الأوسط حيث يضم أكثر من 500 متر مربع. يحتوي المتحف على العديد من النشاطات التفاعلية والخدع البصرية التي سوف تقدم تجربة فريدة من نوعها وتجذب الزوار مما يزيد من فضولهم أكثر وأكثر، المتحف مزيج بين المتعة والتعليم في نفس الوقت لأنه يشرح لماذا أعيننا ترى أشياء لا تفهمها أدمغتنا، ويقدم تجارب بصرية وحسية مثيرة للاهتمام وهي تناسب جميع الفئات سواءً كنت طفلاً أو طالبًا أو معلمًا أو عائلة أو صغيراً أو كبيراً”.

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ويتميز متحف الغموض بربطه للعلم والابتكار بالمحتوى الترفيهي، وهي وسيلة مجدية لها مردودها الإيجابي على الأطفال وجيل الشباب، إضافةً لكونه علامة تجارية دولية له موقعه في أكثر من خمسةٍ وعشرين مدينة حول العالم، ويحطّ رحاله في الرياض بشكل دائم كفرصةٍ استثنائيةٍ وترفيهيةٍ لكافة شرائح المجتمع.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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