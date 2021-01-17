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تخصصي تبوك ينجح في استئصال ورم حميد بوزن 2150 جرامًا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

تخصصي تبوك ينجح في استئصال ورم حميد بوزن 2150 جرامًا

استمرت العملية الجراحية أربع ساعات

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

تمكّن – بفضل الله – فريق طبي في قسم جراحة الأورام بمستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك، من استئصال ورم حميد من مريض؛ حيث تم اكتشافه عن طريق الفحص السريري المبدئي، وبعدها تم أخذ خزعة لمعرفة نوع الورم، وإجراء الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة.

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وأوضح الفريق الطبي المعالج بإشراف دكتور الجراحة شريف الأتربي بأنه تم إدخال المريض إلى غرفة العمليات؛ حيث جرى استئصال الورم الذي يزن 2150 جرامًا، وحجمه 12*22سم.

وقد استغرقت العملية الجراحية أكثر من 4 ساعات، وكُللت بالنجاح – ولله الحمد – وتم نقل المريض تحت الملاحظة الطبية؛ لمتابعة حالته الصحية لمدة يومين، غادر بعدها المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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