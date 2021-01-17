كيفية إضافة وحذف تابعين في حساب المواطن

حذف وإضافة تابعين في حساب المواطن، من الموضوعات الهامة التي تشغل بال الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية وتزيد فيها التساؤلات بحثا عن الإجابة، لإزالة أفراد الأسرة المستقلين للحصول علي الجعم المناسب، خاصة وأن عدم توافق البيانات التي يتقدم بها المواطن مع البيانات التي تتوافر لدي الجهات الحكومية في المملكة يعرضه لفقد أهلية الدعم.

وتقدم السلطات السعودية من خلال برنامج حساب المواطن علي دعم لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض للمتضررين من القرارات الاقتصادية الإصلاحية في الفترة الأخيرة مساعدة منها ومراعاة لظروفهم المعيشية، وفي السطور التالية نتعرف علي طريق حذف أفراد تابعين في الحساب وكيفة إضافة أفراد للحساب، وحسابة حساب المواطن التقديرية وكيفية التواصل مع حساب المواطن وغيرها من المعلومات

الأفراد التابعين في حساب المواطن

التابعون في حساب المواطن، هم جميع الأفراد والأشخاص الذي يعيلهم رب الأسرة ذاته من الأبناء والبنات والأخوة والأخوات والزوجات والأمهات والآباء، ولن يعتبر باقي الأقارب الآخرين من قائمة التابعين.

ويضيف رب الأسرة كافة البيانات الخاصة بالتابعين له ليتم التحقيق منها من مسؤولي حساب المواطن ومن ثم يتم تقديم الدعم المناسب لرب الأسرة، وتزداد قيمة الدعم بشكل كبير كلما زاد عدد التابعين وتنخفض بقلة عددهم بطبيعة الحال.

طريقة حذف تابع من حساب المواطن

أتاح برنامج حساب المواطن، للأفراد إمكانية حذف أشخاص تابعين من الحساب بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد عليهم عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلي الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن بشكل مباشر.

الضغط علي خيار الدخول الموجود في الجزء العلوي للصفحة.

إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور في المكان المخصص لهما.

الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول ومن ثم الضغط علي تفاصيل الطلب من القائمة الرئيسية.

الذهاب إلي بيانات التابعين ومن ثم يتم الضغط علي أيقونة الحذف الموجود بجانب اسم التابع.

الضغط علي أيقونة التالي بعد الانتهاء من عملية الحذف ومن ثم يتم الموافقة علي التعهد وتقديم الطلب.

كيفية اضافة تابعين في حساب المواطن

يمكن للمواطنين المتسفيدين من حساب المواطن إضافة تابعين جدد بطريقة إلكترونية بسيطة من خلال إتباع الخطوات التالية: الدخول إلي موقع حساب المواطن الإلكتروني بشكل مباشر واستكمال عملية تسجل الدخول. الذهاب إلي تفاصيل الطلب من القائمة الرئيسية، ومن ثم الانتقال إلي بيانات التابعين. الضغط علي أيقونة إضافة تابع وتحديد نوعه من القائمة المنسدلة. إدخال رقم الهوية وتحديد تاريخ الميلاد وصلة القرابة والحالة الوظيفة. الضغط علي أيقونة إضافة ومن ثم النقر علي التالي. الموافقة علي التعهد الموجود ومن ثم الضغط علي تقديم الطلب.

طريقة حذف حساب المواطن

أتاح برنامج حساب المواطن إمكانية حذف حساب بسهولة كبيرة وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لحساب المواطن وإجراء تسجيل الدخول.

الذهاب إلي بيانات المستفيد من القائمة الرئيسية للموقع.

الضغط علي أيقونة حذف الحساب الموجودة باللون الأحمر والضغط علي كلمة نعم من النافذة المنبثقة.

إدخال كلمة المرور ومن ثم يتم الضغط علي أيقونة إرسالة والتحقق من رسالة ليتم حذف الحساب.

حاسبة حساب المواطن التقديرية

وفر برنامج حساب المواطن، حاسبة إلكترونية تمكن للأشخاص المستفيدون من حساب وتحديد القيمة التقريبية للدعم المالي الذي يستحقونه وفقا لحالتهم الاجتماعية والمالية وعدد الأفراد التابعين، ويمكن استخدام الحاسبة بإتباع الخطوات التالية:

الدخول علي حساب المواطن واختيار الحاسبة التقديرية من الواجهة الرئيسية للموقع. تحديد حالة تسجل المستخدم في برنامج حساب المواطن، وتحديد نوع مستخدم الحاسبة. إدخال المعلومات التفصيلة الخاصة بالمتسفيد ووضع إشارة علي الخيارات التي تتطلب ذلك. الضغط علي زر احسب الموجود باللون الأخضر، والاطلاع علي التفاصيل المطلوبة.

التواصل مع حساب المواطن

أتاح برنامج حساب المواطن، رقم يمكن للمواطنين التواصل من خلاله وهو 19912، حيث يمكنهم الاتصال من الساعة الثامنة صباحا يوميا حتي الساعة العاشرة مساءا، لطرح جميع الاستفسارات والأسئلة ويمكن من خلال الرقم الموحد تقديم شكوي وذلك عبر خدمة صوتك مسموع أو من خلال حساب خدمة المستفيد علي تويتر.