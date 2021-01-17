شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيم مراكز الرعاية الأولية لـ 7 قطاعات بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قامت الإدارة التنفيذية للمراكز الصحية بالتجمع الصحي بمكة المكرمة بالعمل على تنظيم هذه المراكز عبر تقسيمها إلى 7 قطاعات، وذلك لأهداف تنظيمية ولزيادة متابعة البرامج وتحسين الخدمات والعمل على تطوير المراكز الصحية بشكل سريع، واستكمال الإنجازات والأعمال والمهام، بما في ذلك متابعة تطوير موظفي المراكز والتأكد من جاهزيتها، وتلافي أي قصور يطرأ في العمل بصورة سريعة.

وأوضح الدكتور محمد مليباري المدير التنفيذي للمراكز الصحية، أنه تم تعيين مشرفين على هذه القطاعات من ذوي الخبرات في إدارة المراكز، ومنهم أطباء واستشاريون وذلك لإثراء هذه المراكز من ذوي الخبرات الإدارية المؤهلة، مما ينعكس إيجابياً على تحسين أدائهـا مشيراً إلى أن النطاق الأول يشمل مراكز السليمانية، والعدل، والملاوي، والمقرح، وشارع الحج، والمعابدة، والعتيبية والنطاق الثاني يشمل مراكز النوارية، والتنعيم، والبحيرات، والضيافة، وجرول، والزاهر والنطاق الثالث يشمل بحرة، وحدة، والتخصصي، والمنصور، والإسكان، والهنداوية والنطاق الرابع يشمل الخضراء، والكعكية، وكدي والهجرة، وبطحاء قريش، والخالدية، والهجلة والنطاق الخامس يشمل وادي نعمان والكر شداد والعزيزية والعوالي والحسينية، وأم الراكة، والنطاق السادس يشمل الشرائع 7 والشرائع 2 وشرائع المجاهدين وجعرانة والراشدية والشرائع العليا.

أما النطاق السابع فيشمل البجيدي والزيمة واليمانية والمضيق وحراض والقوبعية.

الجدير بالذكر أن التجمع قد أعلن سابقاً عن تحسين وتطوير خمسة مراكز للرعاية الأولية وذلك لتغطية نطاقات وأحياء جديدة في مكة المكرمة، تم خلالها توفير كوادر طبية مؤهلة لتوفير الرعاية الصحية الملائمة للمستفيدين، والعمل على تطوير الكوادر الإدارية وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء بالخدمة وتمكين المرضى من الحصول على الرعاية الصحية ضمن المراكز الصحية في الأحياء القريبة منهم، مما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين والعاملين في القطاعات الصحية على السواء.