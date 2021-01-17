شكرا لمتابعة خبر عن إصدار تصاريح جديدة لمن يرغب في تقديم خدمات للمعتمرين قريباً والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أعلنت وزارة الحج والعمرة عن قرب إصدار تصاريح جديدة لمن يرغب في تقديم خدمات للمعتمرين .
وأكد الدكتور عبد الفتاح المشاط أنه لا يوجد ما يمنع إصدار تراخيص جديدة ، وأن الوزارة ستصدر قريباً تطبيق " اعتبرنا أعمال " وتطبيق " عمرة الداخل " .
جاء ذلك خلال لقاء أعضاء اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة لمناقشة تحسين خدمات القطاع أمام المعتمرين والحجاج من الداخل والخارج .