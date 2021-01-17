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إصدار تصاريح جديدة لمن يرغب في تقديم خدمات للمعتمرين قريباً

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن قرب إصدار تصاريح جديدة لمن يرغب في تقديم خدمات للمعتمرين .

وأكد الدكتور عبد الفتاح المشاط أنه لا يوجد ما يمنع إصدار تراخيص جديدة ، وأن الوزارة ستصدر قريباً تطبيق " اعتبرنا أعمال " وتطبيق " عمرة الداخل " .

جاء ذلك خلال لقاء أعضاء اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة لمناقشة تحسين خدمات القطاع أمام المعتمرين والحجاج من الداخل والخارج .

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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