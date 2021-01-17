شكرا لمتابعة خبر عن إصدار تصاريح جديدة لمن يرغب في تقديم خدمات للمعتمرين قريباً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أعلنت وزارة الحج والعمرة عن قرب إصدار تصاريح جديدة لمن يرغب في تقديم خدمات للمعتمرين . أعلنت وزارة الحج والعمرة عن قرب إصدار تصاريح جديدة لمن يرغب في تقديم خدمات للمعتمرين . وأكد الدكتور عبد الفتاح المشاط أنه لا يوجد ما يمنع إصدار تراخيص جديدة ، وأن الوزارة ستصدر قريباً تطبيق " اعتبرنا أعمال " وتطبيق " عمرة الداخل " . جاء ذلك خلال لقاء أعضاء اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة لمناقشة تحسين خدمات القطاع أمام المعتمرين والحجاج من الداخل والخارج .