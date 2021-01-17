شكرا لمتابعة خبر عن إعادة فتح الواجهة البحرية بالحريضة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أكدت أمانة منطقة عسير أنه سيتم إعادة فتح الواجهة البحرية بالحريضة اليوم الأحد ، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة والتهيئة .

وقالت أنه سيتم افتتاح أبوابها للزوار بشكل طبيعي حيث تم الإنتهاء من معالجة الأضرار التي تسببت بها الأمطار الغزيرة .

الجدير بالذكر أن أمانة عسير اضطرت لإغلاق الواجهة البحرية حرصاً على سلامة المرتادين بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها يوم الثلاثاء الماضي .