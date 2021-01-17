شكرا لمتابعة خبر عن جامعة نجران تبدأ القبول في دبلومي "الأمن السيبراني" و"الأمن الفكري" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

بدأت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر اليوم، استقبال طلبات القبول والتسجيل في دبلومي "الأمن السيبراني" و"الأمن الفكري"، ويستمر التسجيل حتى العشرين من الشهر الجاري.

واشترطت الجامعة على الراغبين في الالتحاق بدبلوم "الأمن السيبراني" الشهادة الجامعية في تخصصات "تقنية المعلومات، وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات، وهندسة البرمجيات"، وفي دبلوم "الأمن الفكري" الشهادة الجامعية في مختلف التخصصات ، مشيرةً إلى أن التسجيل متاح عبر الرابط الإلكتروني هنا .