شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏أمير المنطقة الشرقية يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وذلك بعد 20 يوماً من تلقي الجرعة الأولى.

وكان أمير المنطقة الشرقية، ونائبه قد تلقيا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في 28 ديسمبر الماضي إعلاناً عن بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا في المنطقة الشرقية.

وأكد، خلال حديثه لقناة "الإخبارية"، أنه لم يشعر منذ تلقية الجرعة الأولى بأي أعراض غير عادية، وأنه شعر بألم قليل في اليد.

ودعا المشككين في فعالية لقاح "فايزر" إلى أن النظر إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما أخذ اللقاح، مضيفا أن قادة المملكة تثق في جهود وزارة الصحة وفي اللقاح لذلك سمحت بحملة التطعيم به.

ولفت إلى أن العديد من الدول تتزاحم من أجل الحصول على هذا اللقاح نظراً لكونه فعال وآمن، مشيداً بجعل خادم الحرمين الشريفين حملة التطعيم مجانية للجميع، داعيا من لم يأخذ اللقاح بأخذه حفاظاً على صحته وسلامة من حوله.