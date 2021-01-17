شكرا لمتابعة خبر عن حمد آل الشيخ: نجدد ثقتنا في مواصلة نجاح التعليم عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير التعليم الدكتور " حمد آل الشيخ " على استمرار التعليم عن بعد نظرًا لاستمرار جائحة كورونا

وقال " آل الشيخ " أبنائي الطلاب والطالبات، زملائي المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب مع بداية الفصل الدراسي الثاني نجدد ثقتنا بعطائكم وتميّزكم الذي لا حدود له في مواصلة نجاح التعليم عن بُعد، وتحقيق تطلعات قيادتنا -أعزها الله-، ورؤية وطننا الغالي، والعمل معاً لتعزيز نواتج التعلّم.

وكانت الوزارة قد أشارت إلى أن الطلاب سيتوجهون لاستلام الكتب المقرر دراستها في الفصل الثاني من المدارس، حيث يتسلم طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية الكتب بدءاً من الساعة 9 صباحاً، في حين يبدأ تسليم طلبة المرحلة الابتدائية الساعة 3 عصراً.