شكرا لمتابعة خبر عن افتتاح المعرض الدائم للمخطوطات النادرة في المسجد النبوي غداً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

يعتزم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، افتتاح المعرض الدائم للمخطوطات النادرة في المسجد النبوي الشريف يوم غداً.

ويأتي الافتتاح برعاية أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وبالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز.

وأكد السديس أن التعاون القائم بين الرئاسة العامة ودارة الملك عبدالعزيز يهدف إلى العناية والاهتمام بالنوادر الفكرية الثرية من المخطوطات والوثائق.