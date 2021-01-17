شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "استشاري": المؤشرات الحالية تشير إلى نهاية كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور وائل باجهموم، على أن المؤشرات الحالية تشير إلى نهاية فيروس كورونا في المملكة، موضحًا أن هناك مناطق سجلت صفراً من الإصابات.

وأشار باجهموم خلال حديثه على قناة "الإخبارية"، إلى ضرورة استمرارية المواطنين والمقيمين في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة.

وأوضح أن المملكة تهدف إلى تطعيم أكثر من 70% من الأشخاص المقيمين على أرضها ليتمتع المجتمع بالمناعة الكاملة ضد كورونا.

وأضاف أن اللقاح سوف يستغرق بعض الوقت من لعتماده من قبل الجهات ذات الاختصاص كباقي اللقاحات بشكل عام.