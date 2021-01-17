شكرا لمتابعة خبر عن ضبط ومصادرة 90 كجم أغذية منتهية الصلاحية بمركز تمويني بالهدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

تمكنت بلدية الهدا الفرعية بمحافظة الطائف من ضبط 90 كيلو جرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بإحدى مراكز التموينات.

جاء ذلك خلال جولة رقابية مكثفة على مدار اليوم لمتابعة الأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك .

وتم مصادرة الكميات المضبوطة ، ورصد مخالفات أخرى تتعلق بتدني مستوى النظافة وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية ، وإتخاذ الإجراءات النظامية مع المخالفين .