شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم كتابة " ما شاء الله " على السيارة للوقاية من العين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ سليمان الماجد، حكم كتابة ما شاء الله على السيارة للوقاية من العين.

وقال الماجد، إنه لا بأس بذلك، فيشرع للإنسان الحرص على بعض الوسائل لاتقاء العين.

وأضاف: " لا حاجة بالكتابة للوقاية من العين، حيث يكفي الدعاء والتحصن بالأذكار، لكن باعتبار الكتابة من باب التذكير فلا بأس ".

وحول ما إذا كانت بدعة أم لا، قال الماجد: " هذه العبارات ليست بدعة، وحتى ما يعلق على الجدران كلها أشياء من باب التذكير ".

وأشار إلى أنه عند رؤية شيء يعجب الإنسان فلا يقول "ماشاء الله" بل يقول " تبارك الله "، أو "اللهم بارك ".

واستشهد الماجد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: " إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة فٍان العين حق ".