شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: جاري التنسيق لتوفير لقاح كورونا بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

ذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، رداً على ماتم تداوله في برامج ومواقع التواصل الإجتماعي حول إستضافة جامعة أم القرى، بمقر النادي الإجتماعي الخاص بها؛ لتقديم لقاح كورونا المستجد كوفيد19 لأهالي مكة المكرمة.

موضحاً بأنه جاري العمل على توفير مقراً لمنح اللقاح بمكة المكرمة، وفقاً للخطة المعدة من قبل وزارة الصحة بالتنسيق مع صحة مكة المكرمة.

مهيباً المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة كما أن الصحة، ستعلن عن مركز اللقاحات عبر قنواتها الرسمية.