شكرا لمتابعة خبر عن " اتفق الخليجيون واختلف الأمريكيون "..أخر تغريدة لفهد الحمود قبل وفاته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

لقت أخر تغريدة للإعلامي فهد الحمود، الذي وافته المنية أمس السبت، تداولا واسعا، حيث تحدث فيها عن المصالحة الخليجية والصدامات داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الحمود قد قال في تغريدته يوم 8 يناير الجاري: " اتفق الخليجيون واختلف الأمريكيون، أبرز ما طالعنا به عام 2021م، فالحمد لله أولًا وآخرًا على ما أنعم به علينا من قادة كرام، حكماء أوفياء لأوطانهم وشعوبهم ومصالح بلدانهم؛ فالحضارة والتقدم بتغليب المنافع قبل إقامة المصانع كما يراه البعض ".

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يُصلى على الحمود اليوم الأحد بعد صلاة العصر في مقبرة الشمال، وسيقتصر العزاء في المقبرة فقط.