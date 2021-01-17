شكرا لمتابعة خبر عن تقسيم مراكز الرعاية الأولية لـ 7 قطاعات بهدف تحسين الخدمات ومتابعة البرامج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

مواكبة لخطط التحول المؤسسي في وزارة الصحة والتي تُعنى بتطوير مراكز الرعاية الأولية وتحسينها لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن و المقيم وضمن السعي لتجويد العمل وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية، قامت الإدارة التنفيذية للمراكز الصحية بالتجمع الصحي بمكة المكرمة بالعمل على تنظيم هذه المراكز عبر تقسيمها إلى 7 قطاعات، وذلك لأهداف تنظيمه و لزيادة متابعة البرامج وتحسين الخدمات و العمل على تطوير المراكز الصحية بشكل سريع، واستكمال الإنجازات والأعمال والمهام بما في ذلك متابعة تطوير موظفي المراكز الصحية والتأكد من جاهزيتهـا وتلافي أي قصور يطرأ في العمل بصورة سريعة.

*وأوضح د. محمد مليباري المدير التنفيذي للمراكز الصحية، أن هذه التقسيمات تأتي لأهداف تشغيلية وتنظيمه بحته بهدف المتابعة المستمرة للمهام والأعمال ضمن مؤشرات دقيقة وضعت للمتابعة والتطوير وأن المريض لن يجد أي اختلاف في الخدمة بل سيجد تحسن في الخدمة بإذن الله"

*وأضاف قائلاً: تم تعيين مشرفين على هذه القطاعات من ذوي الخبرات في إدارة المراكز الصحية ومنهم أطباء واستشاريين وذلك لإثراء هذه المراكز من ذوي الخبرات الإدارية المؤهلة مما ينعكس إيجابياَ على تحسين أدائهـا.

وأكد مليباري، بأن التجمع الصحي يهدف من خلال هذه الجهود لتمكين خطط التحول المؤسسي وتجويد تجربة المريض وكفاءة الخدمات وذلك بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.

النطاقات السبعة يشرف على كل منها مشرفين على قدر عالي من الخبرة والمعرفة وهي كالتالي:

النطاق الأول : السليمانية، العدل، الملاوي، المقرح، شارع الحج،المعابدة،العتيبية.

النطاق الثاني : النوارية،التنعيم،البحيرات، الضيافة، جرول، الزاهر"

النطاق الثالث : بحرة، حده، التخصصي، المنصور، الإسكان، الهنداوية"

النطاق الرابع: الخضراء، الكعكية، كدي و الهجرة، بطحاء قريش،الخالدية،الهجلة.

النطاق الخامس : وادي نعمان - الكر شداد - العزيزية - العوالي - الحسينية - ام الراكة

النطاق السادس : الشرائع ٧ - الشرائع ٢ - شرائع المجاهدين - جعرانة - الراشدية - الشرائع العليا

النطاق السابع : البجيدي - الزيمة - اليمانية - المضيق - حراض - القوبعية .

الجدير بالذكر أن التجمع الصحي بمكة المكرمة أعلن سابقاً عن تحسين وتطوير خمس مراكز للرعاية الأولية وذلك لتغطية نطاقات وأحياء جديدة في مكة المكرمة، تم خلالها توفير كوادر طبية مؤهلة لتوفير الرعاية الصحية الملائمة للمستفيدين، والعمل على تطوير الكوادر الإدارية وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء بالخدمة وتمكين المرضى من الحصول الرعاية الصحية ضمن المراكز الصحية في الأحياء القريبة منهم، مما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين والعاملين في القطاعات الصحية على السواء.