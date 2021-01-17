شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو ..أول سعودية تبيع قطع غيار السيارات بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

روت المواطنة " وداد الغامدي "، تجربتها كونها أول امرأة تبيع قطع غيار السيارات في مدينة جدة.

وأوضحت الغامدي ، أنها بدأت المجال بالتدريج مع زوجها، مُنذ عامين ونصف العام، وبسبب ظرف ما، ابتعد زوجها عن إدارته.

وأشارت إلى أنها تولت هي مهمة إدارة المكان، ما أثار استغراب البعض في البداية، كونه مجل خاص بالرجال.

وأكدت أنه مع الوقت أصبح كل شيء سهلا، لافتة إلى أنها تبدأ دوامها من الساعة التاسعة صباحًا، وتعود إلى أولادها في الساعة الواحدة ظهرًا، ثم تعود للعمل في الساعة الرابعة مساءً وتستمر ساعتين أو ثلاثة قبل أن تعود للمنزل مرة أخرى، وذلك للتوفيق بين العمل والمنزل.