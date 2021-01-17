شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة مواطن سبعيني يحصل على براءة اختراع دولية في شحن السيارات الكهربائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

لم يقف العمر حاجز أمام الموطن مطلق العتيبي الذي يبلغ من العمر 70عام ، فقد تمكن من الحصول على براءة اختراع دولية من ألمانيا بابتكاره طريقة للشحن الذاتي للسيارات الكهربائية.

بدأ العتيبي حديثه قائلا: " الموهبة بدأت منذ 20عاما لكنها نمت وأكثر عندما افتتحت مؤسسة الملك عبدالعزيز وتم افتتاح المعارض فزاد لدي الحماس والرغبة" .

وأضاف أن براءة الاختراع هي تقنية جديدة تتعلق بشحن بطاريات المركبات الكهربائية بالطاقة الحركية والشمسية، مبينا أن تلك السيارات صنعت في الشرق والغرب ولم يكن بها شحن ذاتي.

وتابع أن أبرز مميزات الاختراع أنه يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ، حيث أنه يساعد في الحد من الأثر البيئي ويخدم الناس ويوفر الكهرباء والمحروقات.

وأشار العتيبي إلى أن التحديات التي واجهته هي عدم توفر المواد المغناطيسية والإلكترونية وعدم توفر مكاتب استشارات فنية ، مؤكدا أنه تغلب عليها.

وأكد أنه يطمح بأن اختراعه يتطور في القريب ،لافتا إلى أنه ينوي في الخطوة القادمة التواصل مع الجامعات ومصانع السيارات والمستثمرين لفتح مصانع .