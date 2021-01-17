المركز الوطني للأرصاد ينبّه إلى أتربة مثارة على 3 مناطق منها الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، بمنطقة الرياض تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أنّ الحالة تشمل محافظات (الخرج– العاصمة الرياض- المجمعة- رماح)، مشيرًا إلى أنَّها تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا مماثلًا إلى منطقة الجوف تضمن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضح أنَّ التنبيه يبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً ويشمل محافظات (القريات، دومة الجندل، سكاكا).

ونبه المركز أيضًا إلى حالة مماثلة في الحدود الشمالية تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً، وتشمل ( رفحاء – عرعر - عرعر).

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