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جازان.. 70 جولة رقابية على المولات والأسواق وتعقيم 178 موقعًا

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الرياض - محمد عبدالله - لمتابعة تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية

نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة ‏صامطة خلال الأسبوع الحالي 70 جولة رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمحلات التجارية؛ لضمان التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية لمنع انتشار فيروس .

وحررت الفرق الرقابية 11 مخالفة، وأغلقت 9 محلات، وسجلت 15 إنذاراً لعدد من المحلات لم تطبق الاحترازات الوقائية، وقامت بتطهير وتعقيم 178 موقعاً.

وأكد مدير الخدمات ببلدية محافظة صامطة عبده بن محمد بدوي أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، مشدداً على جدية الأمانة وعدم تهاونها في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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