السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان تنفذ برنامج " معًا نحو بيئة نظيفة ...لحياة نزيهة " بشاطئ الشقيق



الشقيق 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الشقيق مساء أمس برنامجاً توعوياً بعنوان " معًا نحو بيئة نظيفة ...لحياه نزيهة " ، وذلك بشاطئ الشقيق .

ويهدف البرنامج إلى نشر التوعية بين زوار الشقيق بأهمية الحفاظ على البيئة والمظهر العام وتحقيق الإصحاح البيئي.

وتأتي الحملة ضمن الفعاليات التي تنفذها البلدية في موسم الربيع لهذا العام من خلال فرقها الميدانية لتقديم الخِدْمات ومباشرة البلاغات الطارئة،فضلاً عن تفعيل أدوارها التوعية للزوار بأهمية النظافة والمحافظة على الأشجار والمسطحات الخضراء والممتلكات العامة .

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12:11ت م

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