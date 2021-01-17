السعودية اليوم / قوات حفظ السلام تستعيد السيطرة على مدينة احتلها المتمردون في إفريقيا الوسطى



بانغي 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

استعادت قوات حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى السيطرة على مدينة بانغاسو التي احتلتها مجموعات مسلحة شنت هجومًا على نظام الرئيس فوستين أرشانج تواديرا منذ مطلع يناير.

وأكد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (مينوسكا) فلاديمير مونتيرو أن مدينة بانغاسو أصبحت تحت السيطرة الكاملة لمينوسكا بعد الإنذار الذي وجهته البعثة الجمعة إلى المجموعات المسلحة، موضحًا أن المتمردين تخلوا عن المواقع التي احتلوها وفروا من المدينة ليل الجمعة السبت.

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12:03ت م

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