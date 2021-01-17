السعودية اليوم / مقتل قاضيتين في هجوم مسلح بالعاصمة الأفغانية



كابول 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

قُتلت قاضيتان أفغانيتان تعملان في المحكمة العليا اليوم إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون في العاصمة كابول.

وأوضحت شرطة كابول في بيان لها أن مسلحين أطلقوا النار على سيارة القاضيتين ما أسفر عن مقتلهما وجرح سائقهما، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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11:58ت م

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