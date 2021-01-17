اقتصادي / صندوق التنمية الزراعية يوقع مذكرة تفاهم لتطوير القطاع الزراعي واستدامته



الرياض 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

وقع مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي اليوم، مذكرة تفاهم لتطوير القطاع الزراعي واستدامته والإسهام في تحقيق الاستراتيجية الزراعية انطلاقاً من العوامل المشتركة التي تجمع الطرفين.

وأوضح مدير عام الصندوق أن المذكرة تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي واستدامته من خلال تطبيق الأبحاث والدراسات الاقتصادية، ومشاركتها، وتطويرها، مفيدًاأن مجالات التعاون ستكون من خلال تبادل الاستشارات الفنية والاقتصادية في المجال الزراعي وفق الإمكانيات المتاحة، والعمل على تطوير وإعداد أبحاث تطبيقية مشتركة تخدم الطرفين، وتبادل الخبرات وتسهيل الاستفادة من الحقول الزراعية والمختبرات والمعامل وغيرها، بما يسهم في سرعة تنفيذ الأبحاث، إضافة إلى تبادل نتائج الأبحاث الزراعية والدراسات الاقتصادية المتوفرة في حال احتاجها أحد الطرفين، والتعاون في مجال التدريب العملي والتدريب على رأس العمل بكل الإمكانيات والقدرات المتاحة لرفع المستوى العلمي للموظفين في جميع المجالات الإدارية والفنية والمالية.

ويسعى الصندوق من خلال هذه المذكرات والاتفاقيات مع الجهات الأخرى إلى تعزيز القطاع الزراعي وتطوير سبل الدراسات والأبحاث والتمويل في مختلف المجالات والخدمات المساندة في هذا المجال الحيوي.

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11:54ت م

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