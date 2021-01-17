السعودية اليوم / جامعة نجران تبدأ القبول في دبلومي "الأمن السيبراني" و"الأمن الفكري"



نجران 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

بدأت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر اليوم، استقبال طلبات القبول والتسجيل في دبلومي "الأمن السيبراني" و"الأمن الفكري"، ويستمر التسجيل حتى العشرين من الشهر الجاري.

واشترطت الجامعة على الراغبين في الالتحاق بدبلوم "الأمن السيبراني" الشهادة الجامعية في تخصصات "تقنية المعلومات، وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات، وهندسة البرمجيات"، وفي دبلوم "الأمن الفكري" الشهادة الجامعية في مختلف التخصصات ، مشيرةً إلى أن التسجيل متاح عبر الرابط الإلكتروني https://edugate.nu.edu.sa .

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11:48ت م

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