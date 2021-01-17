السعودية اليوم / روسيا تسجل 23586 إصابة جديدة بكورونا



موسكو 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 23586 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا بأنه سجّل 481 وفاة جديدة ما رفع عدد الوفيات في البلاد إلى 65566 حالة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع إلى 2936911 حالة بعد تماثل 23440 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

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11:29ت م

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موسكو 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسسجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 23586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3568209 إصابات.وأفاد مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا بأنه سجّل 481 وفاة جديدة ما رفع عدد الوفيات في البلاد إلى 65566 حالة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع إلى 2936911 حالة بعد تماثل 23440 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.// انتهى //11:29ت م0018

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