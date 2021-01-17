السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 2120 إصابة بكورونا



بروكسل 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2120 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارةُ الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 677209 إصابة، فيما صعد إجمالي الوَفَيَات إلى 20396 وفاة.

// انتهى //

11:22ت م

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بروكسل 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسسجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و44 وفاة.وذكرت وزارةُ الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 677209 إصابة، فيما صعد إجمالي الوَفَيَات إلى 20396 وفاة.// انتهى //11:22ت م0015

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