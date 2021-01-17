السعودية اليوم / أكثر من 350 ألف مستفيد من خِدْمات مستشفى وادي الدواسر



وادي الدواسر 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

قدم المستشفى العام في محافظة وادي الدواسر خِدْماتِه لأكثر من 350 ألف مستفيد، وذلك خلال العام 2020 م .

وأوضحت " صحة الرياض " أن الذي استفادوا من خِدْمات الطوارئ والإسعاف بلغ 50250 مريضًا ، كما بلغ إجمالي عدد المرضى الذين راجعوا العيادات الخارجية للمستشفى 25078 مريضًا، فيما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي 6008 جلسات .

وبينت أن عدد المنومين بلغ 5302 بمختلف الأقسام والتخصصات الطبية، كما تم صرف 165.716 وصفة من الصيدلية، فيما بلغ عدد جلسات العلاج الطبيعي 7380 جلسة ، وبلغ عدد المتبرعين بالدم قرابة 1300 متبرع.

كما تم إجراء 1241 عملية جراحية، كما سجلت 1099 حالة ولادة طبيعية، فيما بلغ مجموع الفحوص المخبري 83.437 فحصًا مخبريًّا، وبلغ عدد الفحوص الإشعاعية 21.741 فحصًا إشعاعيًّا .

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11:14ت م

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