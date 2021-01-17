شكرا لقرائتكم خبر عن السفير في جاكرتا لـ ”الخليج 365” : السعوديون بخير وبعيدون عن مناطق الخطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • لم تتلق بلاغات من مواطنين عقب زلزال جزيرة سولاويسي

• ندعو الجميع التواصل مع السفارة في حال حدوث أي مكروه

أكد عصام بن عابد الثقفي سفير خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الاندنويسية جاكرتا خلال أتصال مع لـ "اليوم" بأن السفارة في جاكرتا لم تتلق اي بلاغات من مواطنين تعرضو لمكروه عقب الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويسي مشيراً أن معظم المواطنين في اماكن بعيدة عن مناطق الزلزال وسبق أن نبهنا المواطنين بالابتعاد عن مناطق الخطر،ولم يرد السفارة اي بلاغ من المواطنين تعرضو لمكروه خلال امس وأول أمس ،داعياً الجميع التواصل مع السفارة في حال حدوث أي مكروه لا سمح .

وكانت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا ‏دعت المواطنين بتوخي الحذر والابتعاد عن مناطق الخطر في سولاويسي،واتباع التعليمات التي تصدر عن السلطات الإندونيسيةوبعد إعلان السلطات الإندونيسية الجمعة الماضي عن وقوع زلزال في جزيرة سولاويسي أدى إلى مقتل العشرات رحمهم الله وتحذير السلطات من هزات تتابعية أقوى.

وذكرت الوكالة الوطنية للكوارث في إندونيسيا امس الأحد أن حصيلة القتلى جراء زلزال إقليم سولاويسي الغربية الذي بلغت قوته 2ر6 درجات على مقياس ريختر ارتفعت لتصل إلى 62 شخصا.

وقال راديتيا جاتي المتحدث باسم الوكالة الوطنية للكوارث إن معظم الوفيات كانت في مدينة ماموجو، عاصمة الإقليم حيث تم تسجيل 47 من الوفيات، بينما تم العثور على 9 قتلى آخرين في منطقة ماجين المجاورة.

كما ارتفع عدد المصابين إلى 826 حيث تمكن عمال الإنقاذ من انتشال المزيد من الجثث والناجين من أسفل أنقاض المنازل التي دمرها الزلزال الذي وقع أمس الأول الجمعة في الساعة 0128 صباحا بالتوقيت المحلي، وتسبب في نزوح نحو 15 ألف شخص.

وقال جاتي إن سكان المناطق الجبلية يجب أن يظلوا في حالة تأهب قصوى تحسبا لانهيارات أرضية محتملة وسقوط الصخور، بينما يجب أن تكون المجتمعات الساحلية مستعدة لمغادرة المناطق الساحلية بعد الهزات الارتدادية الجديدة.

وضربت هزة ارتدادية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر المنطقة صباح يوماول أمس السبت، حيث قالت وكالة الأرصاد الجوية والمناخية والجيوفيزيائية إن الهزات الارتدادية ستستمر في ضرب المنطقة.