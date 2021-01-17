4 شاشات لعشاق الألعاب من آسوس.. إليك التفاصيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة آسوس التايوانية، اليوم الأحد، عن إطلاق أربع شاشات جديدة لعشاق الألعاب.

وأكدت آسوس على أن الموديلات PG32UQ وXG43UQ وVG28UQL1A وPG279QM الجديدة تلبي مختلف متطلبات عشاق الألعاب وأصحاب أجهزة الألعاب الحديثة.



وتأتي الشاشة ROG Swift PG32UQ الجديدة مزودة بلوحة IPS قياس 32 بوصة وبدون حواف تقريبا، وتعمل بدقة الوضوح 4K مع معدل تنشيط صورة يبلغ 144 هرتز وزمن استجابة يبلغ واحد مللي ثانية.

وتدعم شاشة آسوس الجديدة تقنية G-Syc، كما أنها تتوافق مع معيار VESA DisplayHDR 600 وتمتاز بتغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 98%، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة ROG Strix XG43UQ الجديدة تأتي بلوحة قياس 43 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 4K، وبفضل حجمها الكبير فإنها تحتل موقعا وسطا ما بين شاشات الحواسيب وأجهزة التلفاز، ويمكنها عرض محتويات HDR من خلال دعم معيار DisplayHDR 1000، وتمتاز بتغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 90%.

وتأتي شاشة الألعاب TUF Gaming VG28UQL1A الجديدة بلوحة قياس 28 بوصة وبدقة الوضوح 4K، وتعتبر أصغر الموديلات الجديدة.

وتمتاز بتغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 125% ونطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 90%، وتدعم المعيار VESA DisplayHDR 400.

وتروج آسوس لشاشتها ROG Stift PG279QM الجديدة من خلال معدل تنشيط صورة يبلغ 240 هرتز، وتأتي هذه الشاشة بلوحة WQHD قياس 27 بوصة وزمن استجابة يبلغ واحد مللي ثانية، وتدعم تقنية G-Sync ومعيار DisplayHDR 400، كما أنها مزودة بإضاءة Aura Sync.

وأعلنت شركة آسوس عن طرح الشاشات الجديدة في الأسواق العالمية خلال الربع الثاني من العالم الجاري، إلا أنها لم تفصح عن أسعار الموديلات الجديدة في أسواق المنطقة العربية.