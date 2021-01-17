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شكرا لقرائتكم جامعة نجران تبدأ القبول في دبلومي الأمن السيبراني والأمن الفكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17
بدأت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر اليوم، استقبال طلبات القبول والتسجيل في دبلومي “الأمن السيبراني” و”الأمن الفكري”، ويستمر التسجيل حتى العشرين من الشهر الجاري.
جامعة نجران تبدأ القبول في دبلومي الأمن السيبراني والأمن الفكري
متابعات الخليج 365 - واس
بدأت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر اليوم، استقبال طلبات القبول والتسجيل في دبلومي “الأمن السيبراني” و”الأمن الفكري”، ويستمر التسجيل حتى العشرين من الشهر الجاري.
واشترطت الجامعة على الراغبين في الالتحاق بدبلوم “الأمن السيبراني” الشهادة الجامعية في تخصصات “تقنية المعلومات، وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات، وهندسة البرمجيات”، وفي دبلوم “الأمن الفكري” الشهادة الجامعية في مختلف التخصصات ، مشيرةً إلى أن التسجيل متاح عبر الرابط الإلكتروني https://edugate.nu.edu.sa .