سباهي لـ المنشآت الصحية: احذروا رسائل البريد الضارة ليست لنا علاقة بها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي” من وجود جهات خارجية تنتحل اسمه بهدف إرسال رسائل ضارة وبرمجيات خبيثة.

وقال المركز في بيان عبر حسابه في “تويتر”، إنه بناءً على ما تم رصده بوجود جهات خارجية تنتحل وتستخدم اسم سباهي بإرسالها دعوات عبر البريد الإلكتروني تحتوي على روابط ضارة أو برمجيات خبيثة، عليه نحذر المنشآت الصحية من هذه الرسائل.

وأكد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي” أنه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

يذكر أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) هو الجهة الرسمية المسؤولة عن وضع معايير الجودة وسلامة المرضى وتقييم واعتماد كافة المنشآت الصحية بالمملكة.



