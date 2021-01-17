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جوارب كامالا هاريس تجتاح الإنترنت.. كم يبلغ ثمنها؟

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

جوارب كامالا هاريس تجتاح الإنترنت.. كم يبلغ ثمنها؟

ظهرت على فيديو عبر الـ تيك توك

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

انتشرت جوارب كامالا هاريس التي يفصلها أيام قليلة عن أداء اليمين الدستورية كأول نائبة رئيس امرأة عبر الإنترنت، بعد تداول مقطع فيديو لها عبر TikTok  شوهد عشرات الملايين من المرات.

ونشرت ابنة أخت نائبة الرئيس المنتخب جو بايدن، مينا هاريس، مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي، والتقطت أعين المستخدمين جوارب كامالا هاريس التي جاءت بألوان غير متناسقة مع ملابسها. 

كامالا هاريس وشقيقتها وابنة شقيقتها

سعر جوارب كامالا هاريس

وذكرت مجلة Glamour أن الجوارب الزرقاء والبيضاء التي ارتدتها كامالا في الفيديو من إنتاج شركة تسمى Gumball Poodle، وهي شركة أمريكية تبيع الجوارب بسعر 13 دولارًا على موقعها على الإنترنت.

ولم تكن ألوان الجوارب أو سعرها هو فقط ما لفت انتباه متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بل أيضًا ما كُتب عليها وكان عبارة عن جملة: المستقبل أنثى.

جوارب كامالا هاريس تجتاح الإنترنت.. كم يبلغ ثمنها؟ (1)
جوارب كامالا هاريس

وزاد الطلب على جوارب كامالا هاريس وهو ما أدى الشركة إلى أن تعلن أنها قد تواجه بعض التأخير المؤقت في الشحن.

وحتى الآن، تمت مشاهدة الفيديو أكثر من 15.3 مليون مرة، وفي بداية المقطع كانت كامالا هاريس تتحدث إلى شخص آخر عندما بدأت مينا في التحدث قائلًا: خالتي، لقد جئت لك بهدية، إليكِ جرة نعناع بنكهة الخوخ Im-peach-mints.

واستغرق الأمر من هاريس ثانية لمعالجة النكتة التي تحتوي على تلاعب بالألفاظ باللغة الإنجليزية يعني العزل impeachment، في إشارة إلى عزل ترامب، قبل أن تنفجر في الضحك مع انتهاء الفيديو.

جوارب كامالا هاريس تجتاح الإنترنت.. كم يبلغ ثمنها؟ (4)
كامالا هاريس في فيديو عبر التيك توك

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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