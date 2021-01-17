وفاة السفير الروسي في الإمارات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

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أفادت السفارة الروسية في أبو ظبي اليوم الأحد بأن السفير سيرغي كوزنيتسوف توفي عن عمر يناهز 68 عاما.

وعبرت السفارة في بيان لها على موقعها الإلكتروني عن “حزنها الشديد” للرحيل “المفاجئ” للسفير، الذي وافته المنية في موسكو السبت 16 يناير.

وذكر البيان أن كوزنيتسوف شغل مناصب مختلفة في الخارجية الروسية، بينها منصب القنصل العام في جدة والسفير لدى جيبوتي والصومال. وتم تعيينه سفيرا لروسيا لدى الإمارات في أبريل عام 2019.

