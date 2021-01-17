تغيير رقم الجوال في حساب المواطن 1442 بالخطوات واستعلام نتائج الأهلية

يحتاج المستفيدين من برنامج حساب المواطن في بعض الأحيان إلى تغيير رقم الجوال في حساب المواطن 1442، وذلك تزامنًا مع تغيير شرائحهم لأي سبب كان، وحاجة المستفيد لتغيير رقم الهاتف بالبرنامج، ليتمكن من الدخول على حساب المستخدم والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة على المنصة، كالاستعلام عن الأهلية والاعتراض على النتيجة وكذلك الاعتراض على مبالغ الاستحقاق.

تغيير رقم الجوال في حساب المواطن 1442

يتيح برنامج حساب المواطن للمستفيدين، إمكانية تغيير رقم الجوال بالبرنامج بخطوات بسيطة، يمكن اتباعها كالتالي:

قم بالدخول على رابط منصة برنامج حساب المواطن.

قم بتسجيل الدخول لحساب المستخدم على المنصة.

قم بالدخول على القائمة الرئيسية.

قم بالنقر على تغيير رقم الجوال.

قم بإدخال البيانات من تاريخ الميلاد ورقم الهوية.

قم بتغيير رقم الجوال.

قم بتحديد تاريخ انتهاء الهوية.

قم بالنقر على تغيير.

ستصلك على الجوال كلمة مرور قم بإدخالها.

قم بالنقر على توثيق.

لم على التسجيل برقم الهاتف في حساب المواطن؟

يحتاج المستفيدين ببرنامج حساب المواطن، إلى التسجيل برقم الهاتف، وتغييره في حالة تغيير شريحة الجوال، وذلك لاستخدام الرقم المسجل في حساب المستخدم للتواصل معه من قبل الجهات المسؤولة وإعلامه بآخر المستجدات بالبرنامج، وبالتالي يمكن للمستفيد متابعة آخر التحديثات بالبرنامج، كما يسمح الرقم للمستفيد بالدخول على الحساب والاستفادة من جميع الخدمات المطروحة على موقع البرنامج الإلكتروني، بجانب إعادة تعيين كلمة المرور عند فقدها.

استعلام أهلية حساب المواطن

يتيح برنامج حساب المواطن إمكانية الاستعلام عن نتائج أهلية الدفعات المقدمة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة برنامج حساب المواطن. قم بتسجيل الدخول لحساب المستفيدين. قم بالدخول على القائمة الرئيسية. قم بالنقر على دراسة الأهلية. انتظر حتى يقوم البرنامج بعرض نتيجة الأهلية.

الاعتراض على عدم الأهلية

يوفر برنامج حساب المواطن للمستفيدين عبر المنصة، العديد من الخدمات الإلكترونية، والتي يمكن الوصول إليها أثناء وجود المستفيد بالمنزل ودون الحاجة إلى الخروج، ومن بين الخدمات المتاحة، خدمة الاعتراض على عدم الأهلية بالبرنامج، والتي يمكن الوصول إليها من خلال اتباع الآتي: